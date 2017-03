Maandag nog met de beloften, donderdag de goal van de kwalificatie: "Ik moet me in Europa tonen, want in de competitie speel ik toch bijna niet"

Acheampong was blij met zijn goal, maar zijn situatie, dat was een wat gevoeliger punt. "Het is schitterend dat ik weer kan scoren, ik maak alleen maar belangrijke goals hé", kon hij er eerst nog mee lachen. "Als ik moet kiezen tussen titel en Europa League winnen? Iedereen speelt om in Europa te winnen, maar de titel is belangrijk voor de club."

Afgelopen weekend zat hij niet eens in de wedstrijdkern van 18, gestraft omwille van zijn slordigheden in Cyprus. "Daar wil ik nu niet echt over praten. Misschien kende ik wel niet mijn beste match vorige week... Dat kan gebeuren. Dat ik maandag bij de beloften speelde, was op eigen vraag. Ik weet dat er belangrijke weken aankomen en ik speelde niet zoveel de laatste tijd. Ik wou ritme opdoen", aldus de Ghanese sneltrein.

Begin dit seizoen kon hij nog depanneren op linksback, maar daar zette Weiler nu een... rechtsback. Mogelijk betaalt hij het gelag omdat hij eerder aangaf dat liever niet te doen. "Ik wil de coach laten zien dat ik klaar ben. Ik krijg niet veel speeltijd in de competitie, dus moet ik me Europees tonen. Dat Najar als linksback stond terwijl ik daar ook kan spelen? Ja, wat wil je dat ik daarop zeg? Ik kan beide posities spelen, maar liefst natuurlijk op mijn eigen plaats..."