OFFICIEEL: Dit is de nieuwe coach van Lierse

Groep doorlichten in play-off 2 -Fred Vanderbiest Deel deze quote:

"Toen ik telefoon kreeg van Lierse was ik wel verrast, maar we waren er na ons eerste gesprek al snel uit. Ik ben heel gecharmeerd door de club Lierse en wat ze vorig jaar bereikten. Het is dan ook logisch dat ik wil verder bouwen op het goede dat er al is, er is geen reden om alles overboord te gooien."

Hij zal de kern in play-off 2 uitvoerig kunnen testen. "De komende play-off 2 is ideaal om de huidige groep door te lichten en te zien waar we links of rechts nog kunnen bijsturen of aanpassen naar volgend seizoen toe.”