Kiezen tussen titel en Europa League winnen, zo denkt Van Holsbeeck erover

Een Europees succesverhaal is mooi, maar brengt belange niet zoveel op als deelname aan de Champions League. Club Bruge pakte dit seizoen geen enkel punt, maar heeft nog steeds meer verdiend dan Racing Genk en Anderlecht.

"De titel is prioritair", knikt Van Holsbeeck als we hem voor de keuze stellen. "Financieel is de Champions League zo belangrijk voor de club. Als we niet te veel geblesseerden hebben, kunnen we wel meestrijden op beide fronten."

Van Holsbeeck weet ook dat er zo veel interesse voor zijn spelers zal komen. "Sowieso wil de voorzitter iedereen houden, maar dat wordt moeilijk. Zeker Tielemans wordt een moeilijk verhaal. We weten dat half Europa hem wil. Tja, dan kan je nog zoveel inspanningen doen als je wil, dan haal je het toch niet."