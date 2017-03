Van Holsbeeck triomfeert ook en wenst...: "Genk of Ajax, maar ik ga ook niet ontgoocheld zijn als het Manchester United is"

Van Holsbeeck kwam dan ook als een tevreden man uit de catacomben van het Astridpark. "Dit doet deugd", kon hij niet verbergen. "Na alle kritiek, vooral op de coach - wat heeft die man allemaal over zich gekregen -, is dit toch een serieuze opsteker. Na twintig jaar staan we nog eens in de kwartfinale van een Europees toernooi."

Anderlecht is volgens Van Holsbeeck gewapend om beide objectieven tot een goed einde te brengen, want de Europa League is nu ook een doel op zich geworden. "Het wordt een uitdaging, zeker als je drie dagen later een topmatch in de competitie ook moet spelen. Maar als iedereen fit is, hebben we op elke positie een dubbele bezetting. Kleine blessures kunnen natuurlijk roet in het eten smijten. Als je ziet dat Najar vandaag linksback stond..."

Maar Van Holsbeeck heeft er natuurlijk ook een dubbel gevoel bij als manager van de club. "We spelen nu 55 jaar op rij Europees. Dat is toch een prestatie die niet onopgemerkt blijft. Maar in Europa zetten veel spelers zich ook in de etalage. De volgende transferperiode kondigt zich nu dus ook al moeilijk aan."

"Maar als je zover komt... Tja, waarom niet voor een haalbare kaart gaan? Genk misschien, dan staat er sowieso een Belgische club in de halve finales. Of Ajax, dat is een voetballende ploeg. Daar zijn we altijd goed tegen en het is niet te ver... Maar ik ga ook niet ontgoocheld zijn als het Manchester United wordt."