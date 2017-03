Genk en Anderlecht opnieuw vertegenwoordigd in team van de week Europa League

Toch mogen we trots zijn met alweer twee spelers die verkozen werden tussen namen als Quaresma, Valencia, Romero en Babel. Frank Acheampong is de eerste gelukkige. Mr. Europe van Anderlecht deed het alweer en zorgde voor de 1-0 tegen Nicosia.

Bij Racing Genk konden ze de wedstrijd tegen AA Gent rustig controleren, maar daar had ene Jean-Paul Boëtius een broertje dood aan. Met heel wat dribbels, acties én een assist was hij de bedrijvigste op het veld.

