KV Kortrijk én Moeskroen reageren op aantijgingen: "Verklaringen door de media énige aanwijzing"

door Sander De Graeve

door

KV Kortrijk en Moeskroen reageren op de beschuldigingen

Foto: © photonews

KV Kortrijk-Moeskroen was een wedstrijd die na de laatste speeldag vlot over de tongen ging. Het was een dramatische pot van KV Kortrijk, waarbij niet iedereen voluit leek te gaan, vonden velen.