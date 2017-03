Krijgen we BarÃ§a-Real of Bayern-Dortmund? Volg de Champions League-loting LIVE

Andrés Iniesta zou liever geen Spaanse tegenstander loten. De kanshebbers zijn Real én Atlético Madrid. "Dat zouden heel zware wedstrijden voor ons zijn", gaf de kapitein van Blaugrana toe. We mogen verwachten dat men in Duitsland ook niet zit te wachten op een Bayern-Dortmund.

We have our final eight! #UCL pic.twitter.com/vUeFrqb6aX