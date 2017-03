Vanhaezebrouck bewierookt Gentse parel van 17: "Onze beste man, prÃ©sence in de zestien en een voorbeeld voor hÃ©Ã©l de kleedkamer"

De Gentse oefenmeester haalde de loftrompet boven voor de jongste doelpuntenmaker van dit seizoen in de Europa League. "Louis was misschien wel de beste speler van ons in het halfuur dat hij meedeed", bewierookte Vanhaezebrouck de 17-jarige centrale middenvelder.

"Na zijn inbreng ging ons niveau naar omhoog en kregen we meer présence in de zestien. Dat zorgde ervoor dat we verdiend gelijk maakten."