Eerste profgoal, jongste doelpuntenmaker in Europa, maar niet vieren: "Ik wou gewoon nog winnen"

Die eerste goal is gemaakt, hopelijk volgen er nog veel -Louis Verstraete Deel deze quote:

Die overwinning kwam er niet, Genk controleerde de partij uit bij 1-1. Maar die eerste profgoal voor Verstraete was wel een feit. "Het werd overschaduwd door de wedstrijdomstandigheden (Gent stond voor een onmogelijke opdracht, nvdr.), maar het is mooi om te laten zien dat ik er sta", aldus een trotse Verstraete.

"Het is een soort erkenning. Het is opnieuw iets dat ik kan schrappen van mijn lijstje met doelstellingen. Mijn eerste goal is gemaakt, dat er nog veel mogen volgen. Ik stond hoger dan anders, met mijn loopvermogen wilden we wat meer druk zetten."