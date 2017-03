Coucke blijft ambitieus: mits eindzege in beker is dit volgend seizoen het budget van KV Oostende

Sinds Coucke de sterke man is bij KV Oostende, werd het budget van de club (4,3 miljoen euro, nvdr.) flink ogetrokken. Een eindzege in de Croky Cup zou dan ook een financiële opsteker zijn. "Als we de beker winnen, kan het budget door de Europese campagne zelfs tot boven de 25 miljoen groeien," vertelt Coucke in Het Laatste Nieuws.

"Het is ook altijd de bedoeling geweest om KVO in de breedte op te bouwen, niet enkel op vlak van spelers. Ik ben 46 jaar supporter en we hebben een fantastisch mooie prijzenkast. Maar daar ligt enkel stof in, want het herfstkampioenschap van vorig jaar is natuurlijk geen echte prijs. Ik zal zaterdag dus zeker heel nerveus zijn", besluit Coucke.