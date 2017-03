Hendrikx vreest voor ex-clubs Anderlecht en Genk: "Loting om van te snoepen, maar het zal voorbij zijn"

"Geen herhaling van Tottenham-Gent" - Marc Hendrikx Deel deze quote:

“Het is natuurlijk wel zo dat een club als Manchester United leuker is voor het publiek. Dat is en blijft een grotere affiche”, aldus de ex-speler van Genk en Anderlecht. Hendrikx vreest wel dat het Belgische avontuur er na deze ronde op zit. “In deze fase van het toernooi zijn die grote clubs op hun hoede. Die maken dan meestal geen fout meer.”

“Volgens mij zullen Anderlecht en Genk dan ook niet meer doorstoten naar de volgende ronde. Laat ons hopen dat ik het mis heb en dat ze het Belgische voetbal nog wat meer op de kaart kunnen zetten. Propaganda voor het Belgische voetbal, dat zou mooi zijn. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat we een herhaling krijgen van Tottenham-Gent.”