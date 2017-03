'PSG gaat alweer voor verandering en denkt aan topcoach uit de Premier League'

PSG plukte Emery afgelopen zomer weg bij de Spaanse subtopper Sevilla. Met die club won de succescoach drie keer op rij de Europa League. Zie daar ook meteen de voornaamste reden waarom Paris Saint-Germain Emery naar Frankrijk haalde: de oefenmeester moest PSG ein-de-lijk eens naar een succes op het Europese toneel leiden.

Nu een eindzege in de Champions League er niet meer in zit en PSG ook nog eens naast de titel in de Ligue 1 dreigt te grijpen, wankelt de schoel van Emery. Volgens The Daily Mirror maakt PSG zelfs al jacht op een nieuwe hoofdcoach: Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur). Als PSG straks beslist om Emery aan de kant te schuiven, is Pochettino dé topkandidaat om de Spanjaard op te volgen.