Roberto Martinez maakt selectie bekend: Nainggolan en deze Rode Duivels moeten het doen tegen Griekenland en Rusland

De Rode Duivels nemen het volgende week zaterdag (25 maart) in het kader van WK-kwalificatie op tegen Griekenland. De dinsdag erop (28 maart) volgt nog een trip naar Rusland, waar onze nationale ploeg een vriendschappelijk duel afwerkt.

In zijn selectie had Roberto Martinez opnieuw plaats voor Radja Nainggolan (AS Roma). De middenvelder doet het de laatste tijd geweldig en wordt nu terug opgevist. De grootste afwezige in de kern, is Vincent Kompany. De verdediger van Manchester City is nog steeds niet helemaal de oude na een blessure en zal ook bij de Rode Duivels niet in actie komen.

De volledige selectie: