Geen Kompany, daar heeft Martinez deze - opmerkelijke - verklaring voor

Marc Wilmots riep Kompany altijd op, geblesseerd of niet. Hij vond dat de kapitein een positieve invloed had op de groep en wou hem er zoveel mogelijk bij. Onder Martinez liggen de kaarten anders: fit of anders hoeft hij niet af te reizen. "Er is niets veranderd voor hem", wou de bondscoach wel positief blijven. "Hij is voor de toekomst nog heel belangrijk voor ons."

Maar enkel als hij klaar is om te spelen. "Wat heeft hij eraan om nu te komen en niet te spelen? Hij heeft sinds november nog geen volledige wedstrijd gespeeld. We willen hem enkel als hij volledig fit is. Ik sprak met hem en hij wou graag komen, maar we moeten hem tijd geven."