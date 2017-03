Anderlecht reageert op droomloting tegen Manchester United: "En daarna meteen de topper tegen Club Brugge"

Voorzitter Roger Vanden Stock beseft dat het heel moeilijk zal worden, maar toch sluit hij niets uit. “Het is de moeilijkste loting die we konden hebben, maar je weet het nooit, we dachten ook niet dat we het van Zenit zouden halen."

"Manchester United is een ploeg van Champions Leagueniveau met enorm veel kwaliteiten. Als we ons kwalificeren zal ik meerdere kaarsjes branden", zegt Vanden Stock nog op de webstek van Anderlecht.

'Pittig' programma

'

Sportief manager Herman Van Holsbeeck moest meteen aan het 'pittige' programma denken. “Het programma van de spelers zal enorm pittig zijn, zeker omdat we eerst thuis en dan uit spelen."

"Na de match in Engeland op donderdag staat meteen de topper tegen Club Brugge op het programma. Maar het is vooral ook een hele mooie affiche. Een unieke kans voor onze spelers om tegen zo’n ploeg te spelen en zich te tonen op het Europese niveau.”