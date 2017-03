Buffel duidelijk: "Jammer van play-off 1, maar als ik moet kiezen, kies ik voor deze unieke campagne"

"Het is toch niet niks wat we presteerden in Europa", aldus Thomas Buffel na afloop van de partij tegen AA Gent. "We mogen trots zijn op dit parcours en hopelijk gaat het sprookje nog even door", ging de aanvoerder verder.

"Als wij top zijn, zien we wel wat er gebeurt. Op Europees vlak moet je je momenten nemen, net als aan het einde van die eerste helft op Gent. Hopelijk etaleren we dit ook in de volgende ronde." Genk speelt die overigens tegen Celta de Vigo.

Liever Europa dan play-off 1

"Aan die Europese campagne kunnen we ons zeker optrekken. Als je zo'n lang parcours aflegt, weet je dat je punten laat liggen. Misschien komen we hierdoor wel tekort om play-off 1 te halen." Maar Buffel zijn keuze is duidelijk. "Geef mij maar deze Europese campagne, als ik moet kiezen."