Soetaers over afwezigheid Kompany: "Misschien moet hij een stapje terugzetten"

"Kompany moet nu een lange periode fit blijven" - Tom Soetaers

“Ik geloof nog steeds in een terugkeer van Kompany”, gaat Soetaers verder. “Alleen stel ik me de vraag of het niet beter zou zijn dat hij na dit seizoen een stapje terug zet en aan de slag gaat bij een club zoals pakweg Everton. Daar liggen de verwachtingen toch net ietsje lager.”

“Langs de andere kant zal dat zijn blessuregevoeligheid niet wegnemen. Het is zaak dat Kompany nu eens een lange periode fit blijft. De toekomst zal uitwijzen of dat mogelijk is. Maar als hij nog eens voor langere tijd, twaa à drie maanden, in de lappenmand ligt, is het volgens mij over en uit.”