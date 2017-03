Vreemd beeld: Man Utd-verdediger eet banaan tijdens de match (VIDEO)

Trainer Jose Mourinho stond aan de zijlijn te wachten met een banaan op vraag van verdediger Marcos Rojo. Hij gaf die via Ashley Young door en Rojo begon te eten terwijl hij nog op het veld stond.

Mourinho gaf uitleg in een interview na de match: "Ik weet of je ooit moe bent geweest, maar ik was vaak moe en ik weet wat de limieten zijn. De speler vroeg een banaan en die kreeg hij ook. Maar dit is niet om mee te lachen. Het is uit respect voor de spelers die hun absolute uiterste geven."