KV Mechelen maakt heuglijk nieuws bekend: "We willen samen verderbouwen"

KV Mechelen miste op een haar play-off 1, maar toch was er een duidelijke lijn te zien en dat was wat het Mechelen-bestuur wou zien. "We hebben een mooi seizoen achter de rug, ondanks de nederlaag in Gent vorige zondag. We hebben samen veel mooie dingen gedaan dit seizoen", aldus Yannick Ferrera.

"KV Mechelen was er op een moeilijk moment van mijn carrière en heeft me hier onmiddellijk warm onthaald. We werken allemaal goed samen. We willen doorgaan en voortbouwen aan de toekomst. Daarom heb ik ook bijgetekend."