Massa volk heeft op het Kiel afscheid genomen van algemeen directeur Marc Steenackers (43)

Het werd een emotionele plechtigheid in het Olympisch Stadion. De club stelde Tribune 2 open voor de massa die het afscheidsmoment voor Steenackers wilde bijwonen, meldt Gazet van Antwerpen.

Collega's, vrienden, familieleden en supportersverenigingen zochten troost bij elkaar en spraken kort het publiek toe. Het laatste woord was voor Jess, de vriendin van Steenackers.

"We boekten als vrienden een reisje naar Barcelona en keerden als geliefden terug. Ik was eindelijk waar ik moest zijn, bij jou. Dreamhouse, dreamteam... we wilden trouwen voor mijn veertigste. Een koning moet altijd zijn koningin beschermen... waar ben je nu?"