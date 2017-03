'Grootste talent BelgiÃ«' nergens meer welkom: "Hij speelt nooit"

'Grootste talent België' nergens meer welkom: "Hij speelt nooit"

door Johan Walckiers vanuit Tubeke

Charly Musonda zit nu ook niet in de selectie van de Belgische beloften

Charly Musonda verliet België met de stempel van 'het grootste talent' van het land. Nu vijf jaar later is dat talent nog altijd niet boven water komen drijven. En de vraag is zeer: gaat het er nog van komen? Want ook beloftencoach Johan Walem is zijn vertrouwen verloren.