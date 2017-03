Standard blijft op gelijkspel steken in oefenduel, Westerlo verteert degradatie wel met winst

door Diederik Geypen

door

Clubs uit 1A en 1B lassen dit weekend enkele oefenmatchen in

Nu de competitie even stilligt, maken onze clubs uit 1A en 1B van de rustperiode gebruik om enkele oefenduels in te lassen. Zo kwamen vrijdagavond onder meer Standard en het gedegradeerde Westerlo in actie.