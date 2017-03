Vreest KV Mechelen een leegloop na dit knalseizoen? "De interesse van Standard was er, maar..."

De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat spelers zich in de kijker speelden. Voor Seth De Witte was er vorige zomer al interesse uit La Liga (lees er HIER meer over) en Standard hengelde deze winter nog naar Jordi Vanlerberghe. Ook Mats Rits staat nu in de spotlights.

Gaat Malinwa een leegloop kunnen vermijden? "We willen onze kern beperken tot 25 à 27 man. Een leegloop komt er zeker niet", vertelt voorzitter Johan Timmermans in Sport/Voetbalmagazine.

Hoge vraagprijs

"We willen maximaal één of twee spelers verkopen als het juiste bedrag op tafel komt. De interesse van Standard was er, maar de belangstelling voor die speler is intussen bekoeld door onze vraagprijs."