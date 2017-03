Serieuze tegenslag voor Rode Duivels: kapitein Hazard moet forfait geven

Volgens HLN wordt er de volgende uren meer onderzoek gedaan om de ernst van de blessure vast te stellen, maar het ziet er alvast niet goed uit. Een streep door de rekening van Roberto Martinez die hem als één van zijn belangrijkste pionnen beschouwt, zeker gezien zijn huidige vorm.

Hazard blesseerde zich op training deze week en werd niet opgenomen voor het duel tegen Stoke City later op de dag. Ook Divock Origi is twijfelachtig. Jürgen Klopp liet al weten dat hij waarschijnlijk niet speelt in het duel met Manchester City.