Sleutelfiguur in de JPL getuigt over grootste teleurstelling uit zijn carriÃ¨re: "Voor ik naar Standard ging, lag er een contract klaar bij... Borussia Dortmund"

Hoewel Berrier met Standard een mooie stap voorwaarts realiseerde, ging een absolute toptransfer in rook op. "Voor ik bij Standard tekende, lag er een contract voor me klaar bij Borussia Dortmund", bekent Berrier bij de RTBF. "Maar toen raakte ik geblesseerd aan de knie, en viel alles in het water. Daar zal ik nog heel mijn leven spijt van hebben."

De 33-jarige Berrier maakte telkens weloverwogen keuzes in zijn carrière. "Ik ging altijd naar clubs waar ik mij mee kon vereenzelvigen. Nooit naar een club die al aan de top zat. Misschien is dat een signaal. Want eigenlijk haat ik de mentaliteit van geld en te moeten presteren."