Smaakmaker uit de Jupiler Pro League twijfelt niet: "Ik zie hem nog twee jaar bij ons en dan tekent hij bij Anderlecht"

Bij de RTBF spreekt Berrier vol lof over Vanderhaeghe. "Hij is enorm ambitieus. Ik zie hem nog twee jaar bij ons... en dan tekent hij bij Anderlecht!" Vanderhaeghe was tussen 2000 en 2006 zes jaar lang speler van de Belgische recordkampioen.

Ook Berrier heeft trainersplannen, al geeft hij daar een persoonlijke toets aan. "Al die diploma's die je daarvoor moet behalen maken me kwaad. (lacht) Ik zie me meer in de rol van T2. Maar ik neem dan wel de beslissingen." (proest het uit)