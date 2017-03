VIDEO: Mag Mignolet opgelucht ademhalen? Hart blundert erop los én Twitter maakt hem af

De eerste was een toch niet onhoudbaar schot van Kondogbia, die via een vrij slappe redding van Hart toch tegen de touwen rolde. Heel wat fans vragen zich af of Hart wel op het lijstje van Liverpool zou mogen staan.

Joe Hart with a howler. Why would Liverpool buy him? Not an upgrade ️ pic.twitter.com/12SmPrO5NF — Added Liverpool (@LiverpoolAdded) March 18, 2017

De tweede was een hoge bal waar Hart grandioos onderdoor ging. Candreva bedankte door de 2-2 tegen de touwen te knallen. Wat volgende was een storm op Twitter.

Joe Hart 2nd error of the night. Not a great day at office for Joe. pic.twitter.com/ijhv5EIbBU — BlueCityZen (@BlueCitizen007) March 18, 2017

Joe Hart with more howlers for Torino, why any reds would want him is beyond me — Anthony (@AS__1976) March 18, 2017

Hart has just gifted both goals to Inter... — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 18, 2017