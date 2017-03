Van Holsbeeck vol vertrouwen in dossiers Teodorczyk en Najar

Het verhaal van Teodorczyk is er één met vele vertellers. Speler, manager, Anderlecht, Dinamo Kiev... Maar bij paars-wit zijn ze ervan overtuigd dat ze met de speler en zijn Oekraïnse club tot een akkoord zullen komen. Herman Van Holsbeeck zit immers lang genoeg in het vak om de spelletjes te kennen.

"We weten dat Kiev nu niet meer geneigd is om hem zomaar te laten gaan. En ja, dan komen er ook verklaringen om de druk wat op te voeren. Maar ik ben ervan overtuigd dat we dit positief kunnen afhandelen. 'Teo' zal wel blijven."

Najar duur, maar belangrijk

Maar Van Holsbeeck zit ook met Andy Najar, die volgend seizoen in zijn laatste contractjaar zit. En dat zal geen goedkope zaak worden, want de Hondurees is bijzonder sterk bezig en is gegeerd. "We gaan er alles aan doen om hem te houden. We gaan gesprekken aanknopen met zijn entourage en een serieuze inspanning doen."