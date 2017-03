Tom Soetaers: "Dan denk ik dat Genk volgend jaar een outsider is voor de titel"

Ik geef ze zeker wel een kans, geen 50-50, maar toch 40-60 - Soetaers Deel deze quote:

Vrijdagmiddag werd Celta Vigo uit de trommel gehaald voor de kwartfinale. "Ik vind dat het een gunstige loting is. Celta Vigo speelt wel in de Primera Division, dat is natuurlijk wel een ploeg die goed voetbal speelt. Langs de andere kant staan ze pas 11de in Spanje. Als je alle ploegen zou oplijsten en je zou er twee of drie mogen kiezen in functie van een ronde verder te geraken, dan zou ik durven gokken op Celta. Ze hebben ook het voordeel dat ze eerst uit spelen."

Standard ontmoette Celta Vigo ook al in de groepsfase.

Hoedje af voor Genk en Stuivenberg