Prominent Brits analist geeft Lukaku gelijk: "Hij moet lof krijgen, Koeman zei zelf dat hij voor Barcelona eigenlijk moet spelen"

Carragher geeft Lukaku over de hele lijn gelijk. "Ik was verrast over die uitspraak van Raiola en begrijp waarom Lukaku nu bij Everton wil vertrekken", aldus Jamie Carragher in The Daily Mail. "Dit gaat niet over geld. Het gaat over deelname aan de Champions League en het winnen van prijzen. In het huidige sportklimaat en op die leeftijd moet Lukaku daar lof voor krijgen."

"Ik dacht altijd dat Romelu zou wachten tot deze zomer, zodat hij kon zien wie de club zou aantrekken en dat Everton echt vooruitgang wil boeken. Dat doen ze ook, maar Lukaku vreesde wellicht dat hij met een nieuw contract niet meer op de radar van potentiële Champions League-winnaars zou staan."

Het einde van Lukaku op Goodison Park

"Vergeet ook niet dat coach Ronald Koeman zelf zei dat Lukaku eigenlijk voor een club als Barcelona zou moeten spelen. Als Everton de komende 18 maanden niet in de Champions League speelt, dan is dat het einde van Lukaku op Goodison Park. Misschien vertrekt hij zelfs deze zomer."