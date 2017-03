VIDEO: Derksen slaat weer toe: "Zo'n decolletÃ© is niet goed voor de bloeddruk van iemand van 68"

Derksen werd gevraagd of hij even voor presentator wou spelen in een conversatie met FOX Sports-presentatrice Hélène Hendriks. Terwijl de bevallige blonde aan het wachten was, weigerde Derksen eerst, maar sloeg toen toch toe. "Hallo schatje", was zijn openingszin. Hendriks was duidelijk van haar melk, maar reageerde toch met "Hallo dotje".

En dan: "Het is uit de grond van mijn hart en helemaal niet seksistisch bedoeld. Ik vind het gevaarlijk met zo'n decolleté om een gesprek te hebben met een man van 68, want dat is niet bevorderlijk voor mijn bloeddruk."