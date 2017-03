Manager Teodorczyk draait zijn kar en heeft goed nieuws voor Anderlecht

Martin Kubacki liet noteren dat zijn cliënt bijzonder gegeerd is en dat Dinamo Kiev hem ook niet zonder slag of stoot zou laten vertrekken. Maar het belangrijkste dat de manager zei, was dat het moeilijk zou worden om met de Pool zelf tot een akkoord te komen. Een paar dagen later heeft hij zijn kar echter al volledig gekeerd.

"We zijn op de goede weg", liet Kubacki weten aan de Poolse pers. "Binnen enkele dagen zal er wel een akkoord uit de bus komen. Ik kan nog niets zeggen over de details, maar Teodorczyk zal voor drie of vier seizoenen tekenen."

Maar dat wil niet zeggen dat Anderlecht zijn topschutter ook zal kunnen houden. Het wil wel betekenen dat paars-wit enorm veel geld voor hem kan vragen.