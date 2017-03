Sels is nu al de derde in rang, aan mede-doelman Karl Darlow is niet te tippen dit seizoen. En deze zomer komt de uitgeleende Tim Krul terug. "Tegen Aston Villa werd het 1-1 omdat hij op corner onder een bal door ging. Bij de fans kwam dat bijzonder hard aan, hij diende eind september zelfs zijn Twitteraccount te sluiten. Het was manager Rafa Benítez die er Sels absoluut bij wou. Maar Karl Darlow nam gemakkelijk zijn plaats over en ook Robert Elliot is na zijn blessure beter als back-up." Dat zegt Mark Douglas van The Newcastle Chronicle in Sport/Voetbalmagazine.

"Ik heb de indruk dat de speelstijl veel aanpassing vergde, vooral dan op hoge ballen. In dat onderdeel straalde hij niet altijd veel zekerheid uit. Aangezien Tim Krul zal terugkeren komende zomer, ligt Sels’ lot volledig in handen van Benítez. Die wil financiële garanties krijgen van de eigenaars om te blijven. In het verleden wisselde hij graag van spelers, terwijl hij zijn reputatie van big spender graag bevestigt." Ook het feit dat Newcastle waarschijnlijk terug overgaat naar de Premier League, en dus de best mogelijke ploeg nodig heeft, zal Matz Sels niet helpen.