Dubbel gevoel voor Anderlecht-huurling Heylen na de degradatie met Westerlo: "Twee uitzichtloze maanden zullen hÃ©Ã©l lang duren"

Toch leerde Heylen veel uit zijn uitleenbeurt. "Ik voelde mij hier meteen thuis. Westerlo is een familiale club, en de druk om tegen de degradatie te vechten is totaal verschillend van de spanning om het kampioenschap. Ik zou willen terugkijken op de goeie momenten hier, maar dat gaat nu niet."

Voor Heylen wacht binnenkort de terugkeer naar Anderlecht. "We gaan eerst met z'n allen nog even bekomen van deze klap die bijzonder pijnlijk was. En dan zal ik binnenkort aan de toekomst moeten denken..."