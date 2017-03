Dit is waarom Martinez vier keepers opriep en Batshuayi quasi zeker is van zijn plek

Eén van die jongens is Michy Batshuayi, die bij Chelsea moeizaam minuten sprokkelt. "Hij traint goed en hij kan belangrijk voor ons zijn. Ik heb geen ander type zoals hij. Hij heeft kwaliteiten die niemand anders in de kern heeft", verklaarde Martinez. "Het extra werk zal hem deugd doen. Net als voor de anderen in zijn positie."

Dat is dus ook de reden waarom er vier doelmannen zijn opgeroepen. "Matz Sels zit in een heel moeilijke periode bij zijn club en we willen hem een duwtje in de rug geven. Net als Vermaelen..."

Martinez riep ook een ruime selectie van 27 spelers op, wat dus betekent dat er nog wat moeten afvallen voor de match. Maar wel een goed initiatief natuurlijk...