Vandenbempt snoeihard voor "domoor" van een voorzitter: "Beschamend hoe hij een clubmonument behandelt"

Peter Vandenbempt haalt uit naar Maged Samy

Het was me het weekje wel bij Lierse SK. Maged Samy speelde 'cavalier seul' door Eric Van Meir aan de deur te zetten en Fred Vanderbiest binnen te halen. Bij Peter Vandenbempt is dat allemaal in het verkeerde keelgat geschoten.