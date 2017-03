Ambitieus plan tegen 2020 voor refs: "Ze hebben wel degelijk de kwaliteiten, maar ..."

In januari stelden de KBVB en de Pro League al een vijfpuntenplan voor om het niveau in België te verbeteren, semi-professionalisme was daar een van de pijlers van. "Stap voor stap willen we hierin evolueren", aldus secretaris-generaal Koen De Brabander. "De resultaten van de arbitrage zullen ongetwijfeld de hoogte ingaan, want ze zullen meer tijd kunnen vrijmaken voor de arbitrage."

Want De Brabander is en blijft duidelijk: "We hebben wel degelijk vele talentvolle scheidsrechters, maar deze hebben niet altijd de gewenste middelen gehad om vooruitgang te kunnen boeken. Deze nieuwe stap naar semiprofessionalisme, samen met een meer centrale coaching aanpak van het voltallige scheidsrechterskorps, is uitstekend nieuws voor de scheidsrechters die progressie willen blijven maken."

Het einddoel is duidelijk: meer toprefs op de UEFA-lijsten tegen 2020. "We koesteren meer dan ooit de ambitie om Belgische scheidsrechters af te vaardigen op het hoogste internationale niveau. Deze stap was daartoe nu al absoluut noodzakelijk op structureel vlak", aldus nog de secretaris-generaal.