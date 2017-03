Milanese derby verplaatst voor... Chinezen

Inter Milaan tegen AC Milan, het blijft één van de meest spraakmakende wedstrijden in de laars. Dit jaar staat die partij om 12u30 op zaterdag gepland. Niet omdat de Italianen zo graag vroeg naar het voetbal gaan.

Neen, zo komt de wedstrijd in prime time op de buis in China. Naast het aantrekken van heel wat spelers voor ettelijke miljoenen, worden ook al wedstrijden in één van de grootste competities ter wereld zomaar verplaatst.