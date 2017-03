'Anderlecht zoekt vervanger voor Kara en gaat daarbij diep in buidel tasten'

Een optie die in de Braziliaanse media naar boven komt is die van Pablo Nascimento Castro, een 25-jarige centrale verdediger van Bordeaux - maar momenteel uitgeleend aan Corinthians.

Hij zou wel om en bij de vijf miljoen euro moeten kosten om hem los te weken en dat is misschien vrij veel voor een toch al 25-jarige verdediger.

Doe toch maar Milenkovic?

Nikola Milenkovic van Partizan Belgrado lijkt dan een logischer optie. "Dat is een 20-jarige kolos van 1m95 en 91 kg die als rechtsvoetige centrale verdediger speelt. Hij is werkelijk onklopbaar in de lucht, verdedigend zeer secuur en moeilijk te passeren", aldus scouting consultant Tom Billen.

"Milenkovic beschikt bovendien ook over een degelijke techniek. Het is een zeer sterke verdediger die ook volgend seizoen ongetwijfeld in een hogere reeks zal spelen. Zijn passing over lange afstanden is wel nog voor verbetering vatbaar, maar het is zeker een veelbelovende speler."