Bossut voelt zich nog steeds niet dÃ© held, maar ...

"Of ik een held ben? Welnee, we zijn allemaal helden. We hebben de juiste mentaliteit laten zien als ploeg en hebben zo twee keer kunnen terug vechten van een achterstand", aldus de goalie van Essevee achteraf.

"Ik zei het vorige week al lachend al dat het strafschoppen mochten worden, dat klopt. Ik had er ook wel een goed gevoel bij en we hadden het allemaal goed doorgenomen. We wilden deze Beker naar Waregem brengen, want de supporters verdienen dat ook gewoon."

Het kleine bekertje krijgt een mooie plaats bij Bossut: "Dit komt in de kast. Waar de medaille van de verloren bekerfinale heen is? Ik zou het zelfs niet meer weten." Om maar te zeggen dat de overwinning voor de held van Esevee zijn belang heeft. En nu de Europese poules? "Het is deel van het scenario en een erg leuke bonus dat we nu al zeker zijn van Europees voetbal zijn."