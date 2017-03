Vanhaezebrouck die de vergelijking maakt met Genk geeft toe: "Dit jaar hebben we de bal een aantal keerÂ misgeslagen"

Op het vlak van eigen opgeleide spelers in de A-kern heeft Gent nog een weg af te leggen ten opzichte van pakweg Racing Genk. "Ik ben hier een eeuwigheid geleden gepasseerd", liet coach Hein Vanhaezebrouck donderdag vallen in de Luminus Arena. "Toen investeerde Genk al intensief in de jeugdopleiding. Dan is het logisch dat ze daarin een voorsprong hebben."

"Wij moeten wat dat betreft een beetje geduld oefenen. Zij doen het met jongens als Castagne en Schrijvers die de 20 al gepasseerd zijn, bij ons zijn dat De Smet (18) en Verstraete (17). Daar zit een groot verschil."