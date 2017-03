Engelse analist erg hard voor Belg: "Januzaj zit waar hij thuishoort bij Sunderland, een ploeg die vecht tegen degradatie"

Phil Thompson, voormalig Liverpool-speler en nu analist bij Sky Sports, was niet mals voor Adnan Januzaj. “Ik denk niet dat hij nog zal terugkeren naar de top. Hij start wel bij Sunderland, maar ze hopen enkel op die een of twee momenten van magie waarin hij iets kan creëren of een doelpunt kan maken. Hij is wel productief, maar niet genoeg.”

Zelfs als Sunderland – laatste in de Premier League - het slechte seizoen nog kan omkeren, Januzaj zit aan slechts drie assists en geen enkele goal. “Ik denk dat Januzaj zit waar hij thuishoort bij Sunderland, een ploeg die vecht tegen degradatie. Zelfs als hij nog vertrekt, denk ik niet dat hij ooit op zijn oude niveau van bij Manchester United zal geraken,” besloot Thompson.