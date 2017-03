Van Meir verwerkt ontslag bij Lierse: "Dat zegt veel meer over de club dan over mijn prestaties"

"Vandaag is eigenlijk de eerste dag dat ik weer een beetje kan lachen. Ik heb een heel moeilijke week gehad. Ontslagen worden, is niet plezant hé, maar ik voelde het wel aankomen," zei Van Meir. Lierse staat dan ook niet bekend voor zijn stabiliteit. "Ik ben 18 maanden trainer geweest bij Lierse en ben daarmee de coach die sinds 2003 het langst aan het sportieve roer heeft gestaan van de club. Dat zegt veel meer over de club dan over mijn prestaties."

Veel, maar niet alles

Het onverwachte ontslag was geen primeur voor de trainer. "Ik ben intussen zelfs de tel kwijt, maar ik denk al 8 of 9 keer in totaal. Ik ben drie keer weggegaan en kwam vier keer terug. Het is momenteel even gedaan voor mij. Clubliefde overwint veel, maar niet alles," aldus Eric Van Meir.