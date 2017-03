De gemeenste speler die Berrier ooit tegenkwam, voetbalde voor Standard: "Een niemand ontziende costaud die je best niet te dicht naderde"

Berrier voetbalde tussen 2010 en 2012 bij de Rouches en deelde er destijds de kleedkamer met de Braziliaanse verdediger Kanu. "Niet echt een tegenstander evenwel, want ik heb er een jaar mee gespeeld. Maar zelfs op training was dat een beest", getuigt Berrier in Fan!.

"We schoten goed op, maar op het veld was hij een niemand ontziende costaud die je best niet te dicht naderde. Maar een goeie verdediger en voetballer, dat is zeker. En naast hem dan nog eens Mangala, oh la la!"