Zomertransfer Gent klom eindelijk uit diep dal: "Nooit aan mezelf getwijfeld"

De laatste weken kwam hij, deels noodgedwongen, terug aan de oppervlakte én deed hij het goed. Tegen Racing Genk in de Europa League mocht hij thuis invallen en startte hij in de terugwedstrijd. Ook tegen KV Mechelen maakte hij minuten.

Nigeriaanse steun

"Ik ben blij dat ik terug ben. Ik was vaak geblesseerd en had het echt moeilijk. Dit is een goeie nieuwe start, ik kan eindelijk minuten maken en wedstrijden spelen", aldus de Nigeriaan. "Het was een heel moeilijke periode en ik ben blij dat ik dat achter me kon laten."

"Aan mezelf heb ik nooit getwijfeld. Naast de blessures was er niets aan de hand." Hij kreeg heel wat steun van zijn ploegmaats, vooral van de andere Nigeriaanse jongens. "Ik kreeg veel hulp van mijn Nigeriaanse brothers", aldus Rabiu. "Al kreeg ik veel steun van de andere ploegmaats ook, we zijn één groep."