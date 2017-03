Zo liep hij wel eens voetballers tegen het lijf die opschepten over het loon dat ze opstrijken. Anderlecht-verdediger Kara Mbodj is zo'n voorbeeld. "Vorig seizoen gebeurde er iets speciaals", haalt Akpala een anekdote op in Fan!.

"Hij kwam naar me toe en zei: Who are you? I don't know you? How much money do you make? Ik schoot in de lach. Stel je voor, zeg." (lacht) Kara deelde vorig seizoen in de play-offs bovendien een kopstoot uit aan Akpala.