Mbaye Leye ondanks gebroken neus : "De vloek is weg"

"Eindelijk is die vloek weg", lachte Leye ondanks de pijn. "Mijn neus deed echt pijn en ik denk dat hij gebroken is. Eigenlijk ben ik zeker dat hij gebroken is. Ik had schrik dat ik zou moeten stoppen, maar wou echt doorgaan tot het einde.

Het scoreverloop was spectaculair, dat is het minste wat je ervan kan zeggen. "Het belangrijkste was de manier waarop we gereageerd hebben. We keerden telkens terug, dit was echt een mentale overwinning", aldus de kapitein.