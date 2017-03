Juventus boekt zuinige winst, maar ziet goalgetter Dybala uitvallen

Cuadrado zette Juventus al in de zevende minuut op voorsprong, maar nog voor het halfuur moest topspits Dybala geblesseerd van het veld. Verder gebeurde er nog weinig en zo won de kampioen met 0-1. Het is te hopen voor Juve dat de blessure van Dybala niet te erg is, zeker met het oog op de Champions League tegen Barcelona. Dennis Praet mocht invallen voor Sampdoria op het uur.

Lazio bleef hangen op 0-0 tegen Cagliari, dat kan hen nog zuur opbreken in de strijd om de Europese plaatsen. Kapitein Lucas Biglia speelde een hele wedstrijd ondanks lichte last aan de knie, Milinkovic-Savic was geschorst en Jordan Lukaku kwam niet van de bank.

HIER kan u het verslag van Napoli lezen. Zondagavond is er ook nog AS Roma-Sassuolo.

Overzicht van de 29ste speeldag in de Italiaanse Serie A: