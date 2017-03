Icoon van Manchester United weet waarom een transfer van Lukaku een uitstekend idee is

Lukaku is dé man bij Everton, maar daar is de kans klein dat hij ooit prijzen zal pakken. "Hij is erg goed bevriend met Paul Pogba. Hij ziet hem, andere vrienden en zijn ploegmaats van de Belgische nationale ploeg elders uitblinken en prijzen winnen. Hij wil zich nu tonen en daar deel van uitmaken, daar over kunnen meespreken," zei Ferdinand aan BT Sports.

Een overgang naar een buitenlandse topclub behoort tot de mogelijkheden voor Lukaku, interesse is er alleszins genoeg. Hij kan ook in de Premier League blijven, maar dan bij voormalige werkgever Chelsea of Manchester United.