De nieuwe groeibriljant van Genk aan het woord: "Goed advies van Rekdal"

Alsof hij er al jaren speelt, zo loopt Sander Berge (19) rond op het middenveld bij Racing Genk. "Ik kwam op een goed moment aan bij deze club en we vonden elkaar op en naast het veld", aldus Berge. "Ik ben echt tevreden met hoe het tot nu toe liep."

"Ik speel op een sterk middenveld in een heel goed team. Natuurlijk voelt het dan goed aan. Het was goed advies van Kjetil Rekdal om naar hier te komen", lacht Berge. Met zo'n prestaties, zijn profiel en leeftijd lonkt de Premier League.

Eerste keer opgeroepen

"Daarmee zit ik niet in mijn hoofd", blijft de Noor nuchter. "Mijn concentratie ligt bij mijn team én mijn evolutie. Ik wil steeds beter worden." Hij werd intussen opgepikt door de nationale ploeg. "Ik ben er voor de eerste keer bij."

"Uiteraard is dat speciaal. Ik denk dat mijn transfer naar Genk er wel iets mee te maken heeft. Als je buiten Noorwegen speelt, helpt dat. Ook het feit dat Genk doorgaat in de Europa League is belangrijk. Ik kijk ernaar uit."